Çekya'da Olimpik Umutlar Yarışları'nda İki Altın Madalya
Çekya'da düzenlenen Olimpik Umutlar Yarışları'nda milli kanocular Kaan Karahan-Hasan Saraç ve Muharrem Soycan-Ramazan Canbek çiftleri 2 altın madalya kazandı.
Türkiye Kano Federasyonunun açıklamasına göre Çekya'nın Racice kentindeki organizasyonda 17 yaş altı K2 1000 metre A finalinde milli sporcular Kaan Karahan ve Hasan Saraç, yarışmayı birinci tamamlayarak altın madalya elde etti.
Organizasyonda 16 yaş altı K2 1000 metre A finalinde yarışan milli sporcular Muharrem Soycan ve Ramazan Canbek de altın madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor