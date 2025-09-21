Çekya'da Olimpik Umutlar Yarışları'nda İki Altın Madalya

Haberler

Çekya'da düzenlenen Olimpik Umutlar Yarışları'nda milli kanocular Kaan Karahan-Hasan Saraç ve Muharrem Soycan-Ramazan Canbek çiftleri 2 altın madalya kazandı.

Türkiye Kano Federasyonunun açıklamasına göre Çekya'nın Racice kentindeki organizasyonda 17 yaş altı K2 1000 metre A finalinde milli sporcular Kaan Karahan ve Hasan Saraç, yarışmayı birinci tamamlayarak altın madalya elde etti.

Organizasyonda 16 yaş altı K2 1000 metre A finalinde yarışan milli sporcular Muharrem Soycan ve Ramazan Canbek de altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
