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Cedi Osman Panathinaikos ile sözleşme uzattı

Cedi Osman Panathinaikos ile sözleşme uzattı
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Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR'da forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Yunan takımıyla 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, milli basketbolcu Cedi Osman'ın sözleşmesini uzattı.

2 YILLIK İMZA ATTI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Cedi Osman, 2027'ye kadar Panathinaikos AKTOR'da kalacak. Panathinaikos AKTOR, Cedi Osman'ın sözleşmesinin 2027 yazına kadar uzatıldığını duyurmaktan mutluluk duyar." ifadeleri kullanıldı.

CEDİ'NİN PANA PERFORMANSI

Sezon başında Panathinaikos'a transfer olan milli basketbolcu, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 32 maçta 7,9 sayı ve 2,4 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Cedi Osman, Yunanistan liginde ise maç başına 12,8 sayı, 3,8 ribauntla mücadele etti.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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