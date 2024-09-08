Cebelitarık Lihtenştayn arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz. Cebelitarık Lihtenştayn CANLI izle! Cebelitarık Lihtenştayn maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir?

CEBELİTARIK LİHTENŞTAYN MAÇI HANGİ KANALDA?

Cebelitarık ile Lihtenştayn arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.

CEBELİTARIK LİHTENŞTAYNMAÇI SAAT KAÇTA?

Cebelitarık Lihtenştayn Maçı, 08 Eylül Pazar günü oynanacak. Cebelitarık Lihtenştayn Maçı, saat 19.00'da başlayacak.

CEBELİTARIK LİHTENŞTAYN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Cebelitarık Lihtenştayn maçıGibraltar'da, Europa point Stadyumu'nda oynanacak.