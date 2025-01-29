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ÇBK Mersin'in Yarı Finaldeki Rakibi Valencia Basket

ÇBK Mersin'in Yarı Finaldeki Rakibi Valencia Basket
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FIBA Kadınlar EuroLeague'de E Grubu'nu lider tamamlayan ÇBK Mersin, yarı finalde İspanyol ekibi Valencia Basket ile karşılaşacak. Maçlar 19 ve 26 Şubat'ta oynanacak.

FIBA Kadınlar EuroLeague'de mücadele eden ÇBK Mersin'in yarı finaldeki rakibi İspanyol Valencia Basket oldu.

FIBA Kadınlar EuroLeague ikici etap 6. ve son haftasında, sahasında Fransa'nın Basket Landes takımını 74-67'lik skorla mağlup eden ÇBK Mersin, E Grubu'nu lider tamamladı. İkinci etap maçlarının tamamlanmasının ardından, FIBA Kadınlar EuroLeague Ön Eleme Turu'nda eşleşmeler de belirlendi. Grubunu lider tamamlayan ÇBK Mersin ile Famila Schio, Bourges Basket ve Basket Landes eşleşmelere katılmaya hak kazanırken, F Grubu'nda da son şampiyon Fenerbahçe ile Valencia Basket, USK Praha ve Casademont Zaragoza yer aldı.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı final ön elemelerine, üçüncü ve dördüncü sırayı alan takımlar ise çeyrek final ön elemelerinde mücadele edecek. Buna göre E Grubu'nu lider tamamlayan ÇBK Mersin'in rakibi, F Grubu'nu ikinci sırada bitiren İspanyol Valencia Basket oldu. F Grubu'nun lideri Fenerbahçe ise İtalyan ekibi Famila Schio ile eşleşti.

ÇBK Mersin, yarı final play-in mücadelesinde ilk maçını 19 Şubat'ta İspanya'da, ikinci maçını ise 26 Şubat'ta Mersin'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda yapacak. Oynanacak iki maçın ardından skor olarak rakibine üstünlük kuran takım bir üst tur olan Final-Four'a katılma hakkı kazanacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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