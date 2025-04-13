ÇBK Mersin, Euroleague Finalinde Avrupa İkincisi Oldu
Kadınlar Euroleague Final maçında Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'a 66-53'lük skorla yenilen ÇBK Mersin, Avrupa ikincisi unvanını elde etti. Finalde sahada gösterdiği performansla dikkat çeken ÇBK Mersin, çeyrek ve yarı finaldeki başarılarının ardından finalde istediği sonucu alamadı.
Kadınlar Euroleague Final maçında Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'a 66-53'lük skorla yenilen ÇBK Mersin, Avrupa ikincisi oldu.
İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen 6'lı final organizasyonuna çeyrek finalde Fransa'nın Bourges takımını 66-59 yenerek başlayan ÇBK Mersin, yarı finalde ise İspanyol Valencia Basket'i 68-66 yenerek finale çıktı. Finalde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag karşısında parkeden 66-53 mağlup ayrılan ÇBK Mersin, Avrupa ikinciliğini elde etti.
Salon: Pabellon Principe Felipe
Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Mihkel Manniste (Estonya)
ÇBK Mersin: Yvonne Anderson 5, Bridget Carleton 15, Natasha Howard 19, Iliana Rupert 7, Marine Johannes 7, Marine Fauthoux, Karlie Samuelson, Maria Araujo
Başantrenör: Ahmet Kandemir
ZVVZ USK Prag: Brionna Jones 24, Veronika Vorackova 8, Eziyoda Magbegor 9, Valeriane Ayayi 14, Teja Oblak 1, Tereza Vyoralova 10, Maria Terasa Cazorla Medina, Emese Hof, Gabriela Andelova
Başantrenör: Natalia Hejkova
1. Periyot: 17-24 (USK Prag lehine)
Devre: 29-42 (USK Prag lehine)
3. Periyot: 42-49 (USK Prag lehine) - MERSİN