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ÇBK Mersin, Beretta Famila Schio'yu Farkla Yendi

ÇBK Mersin, Beretta Famila Schio'yu Farkla Yendi
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi E Grubu'nda ÇBK Mersin, 2. turun ikinci maçında İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını 86-52 mağlup etti. Takımın üstün performansı ile maçı rahat bir şekilde kazanarak gruptaki konumunu güçlendirdi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yasmina Alcaraz Moreno (İspanya), Zoran Mitrovski (Makedonya), Maden Lucic (Karadağ)

ÇBK Mersin: Howard 26, Anderson 13, Fauthoux 10, Rupert 20, Samuelson 3, Asena Yalçın 2, Thornton, Araujo 5, Derin Yaya, Sinem Ataş 5, Pelin Bilgiç 2

Beretta Famila Schio: Salaun 4, Dojkic 11, Andre 8, Keys 6, Laksa 11, Juhasz 4, Bestagno 3, Zanardi, Verona 5, Panzera

1. Periyot: 23-8

Devre: 47-17

3. Periyot: 65-37

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi E Grubu'nda ÇBK Mersin, 2. turun ikinci maçında İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını 86-52 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
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