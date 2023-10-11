ÇBK Mersin, Basket Landes'i 79-75 yenerek ilk galibiyetini aldı
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Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 2. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Fransa ekibi Basket Landes'i 79-75 yenerek ilk galibiyetini aldı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Esperanza Mendoza (İspanya), Suzana Vujicic (Karadağ), Nikolaos Tziopanos (Yunanistan)
ÇBK Mersin : Williams 8, Melis Gülcan 6, Mabrey 26, Cornelius 6, Iagupova 19, Derin Yaya 11, Hollingsvorth, Kiss, Studer 3, Asena Yalçın
Basket Landes: Peterson 17, Salvadores 11, Djaldi-Tabdi 10, Geiselsoder 9, Chery 6, Ewodo 2, Bussiere 5, Fuehring 8, Macquet 2, Pardon 5
1. Periyot: 18-21
Devre: 36-39
3. Periyot: 55-53
Beş faulle çıkan: Fuehring (Basket Landes)
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 2. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Fransa ekibi Basket Landes'i 79-75 yenerek ilk galibiyetini aldı.