Haberler

ÇBK Mersin, Basket Landes'i 79-75 yenerek ilk galibiyetini aldı

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 2. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Fransa ekibi Basket Landes'i 79-75 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Esperanza Mendoza (İspanya), Suzana Vujicic (Karadağ), Nikolaos Tziopanos (Yunanistan)

ÇBK Mersin : Williams 8, Melis Gülcan 6, Mabrey 26, Cornelius 6, Iagupova 19, Derin Yaya 11, Hollingsvorth, Kiss, Studer 3, Asena Yalçın

Basket Landes: Peterson 17, Salvadores 11, Djaldi-Tabdi 10, Geiselsoder 9, Chery 6, Ewodo 2, Bussiere 5, Fuehring 8, Macquet 2, Pardon 5

1. Periyot: 18-21

Devre: 36-39

3. Periyot: 55-53

Beş faulle çıkan: Fuehring (Basket Landes)

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 2. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Fransa ekibi Basket Landes'i 79-75 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Kaynak: AA / Spor

Yunanistan Karadağ Fransa Mersin Spor Haberler

title