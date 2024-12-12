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CB Ege Yıldızları, Kadınlar Hokey Süper Ligi'nde Final Four'a Yükseldi

CB Ege Yıldızları, Kadınlar Hokey Süper Ligi'nde Final Four'a Yükseldi
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Türkiye Kadınlar Hokey Süper Ligi'nde mücadele eden CB Ege Yıldızları, 16 maçlık galibiyet serisi ardından Alanya Stars ile berabere kalarak ve Gaziantep Polisgücü'ne mağlup olarak normal sezonu 3. sırada tamamladı. Takım antrenörü Serkan Şen, Final Four'da şampiyonluk hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye Kadınlar Hokey Süper Ligi'nde mücadele eden CB Ege Yıldızları, başarılı performansıyla Final Four'a yükseldi. 16 maçlık galibiyet serisinin ardından Alanya Stars ile 2-2 berabere kalan ve Gaziantep Polisgücüne 5-4 mağlup olan CB Ege Yıldızları, normal sezonu 3. sırada tamamladı.

CB Ege Yıldızları, normal sezon boyunca önemli galibiyetlere imza attı. Bubaşarılar, takımın normal sezonda üst sıralarda yer almasını sağladı ve Final Four'a yükselme yolunu açtı. Takımın Antrenörü Serkan Şen, Final Four'a yükselmenin gurur verici olduğunu belirterek, hedeflerinin Türkiye Kadınlar Hokey Süper Ligi Şampiyonluğu olduğunu söyledi. Şen, "Final Four'da da aynı başarıyı gösterip, Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu kupasını tekrar Muğla'ya getirmek istiyoruz" dedi.

CB Ege Yıldızları, Muğla'yı Türkiye Hokey Süper Ligi'nde başarıyla temsil etmeye devam ederken, Final Four maçlarında da aynı performansı sergilemek için hazırlanıyor. Spor camiası, takımın şampiyonluk yolundaki mücadelesini yakından takip ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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