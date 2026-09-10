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Çaykur Rizesporlu Can Bozdoğan, Eyüpspor deplasmanından galip döneceklerine inanıyor:

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- "Eyüpspor iyi bir takım ama biz daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz ve bu maçtan inşallah galibiyetle döneceğiz"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un futbolcusu Can Bozdoğan, "Eyüpspor iyi bir takım ama biz daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz ve bu maçtan inşallah galibiyetle döneceğiz." dedi.

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Can Bozdoğan, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeşil-mavili kulübe transfer sürecinin hızlı geliştiğini anlatan Can Bozdoğan, "Bana Rizespor'dan bir ilgi olduğunu duymuştum, bu ilgi bana iletildi. Transfer sezonu da kapanıyordu. Birazcık hızlı gelişti ama burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Can Bozdoğan, ligde 6 puanlarının bulunduğunu dile getirerek, "Önümüzde iki önemli maçımız olacak. Geçen hafta Alanyaspor maçında maalesef şanssız bir yenilgi aldık. Daha iyi oynadığımız ve daha fazla pozisyona girdiğimiz bir maçtı. Biz iyi bir takımız, önümüzdeki 2 hafta içerisinde iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Süper Lig ve Eyüpspor maçı hakkında değerlendirmede bulunan Can Bozdoğan, şunları kaydetti:

"Sürekli büyüyen bir lig. Önemli oyuncular ve büyük oyuncular Süper Lig'e gelmeye devam ediyor. Bu tabii ki herkes için çok ilgi çekici bir ortam yaratıyor. Bütün futbolcular için ve futbolseverler için önemli bir platform. Eyüpspor iyi bir takım ama biz daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz ve bu maçtan inşallah galibiyetle döneceğiz. Ben de bir an önce tamamen hazır olarak taraftarımızın önünde oynamak istiyorum. Seyircilerimize kalitemi göstermek ve ekibimle beraber onlara galibiyetler yaşatmak istiyorum."

Kaynak: AA
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