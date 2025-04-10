Çaykur Rizespor, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde sürdürüyor.
Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başlarken, 5'e 2 çalışma ve şut alıştırması ile devam etti. Karadeniz ekibi antrenmanın son kısmında ise taktik çalıştı. - RİZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor