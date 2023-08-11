Çaykur Rizespor, Senegalli Oumar Diouf'u transfer etti
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Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Senegal 20 Yaş Altı Milli Takım oyuncusu Oumar Diouf'u renklerine bağladı. 4 yıllık sözleşme imzalanan oyuncuya başarılar diliyoruz.
Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Senegal 20 Yaş Altı Milli Takım oyuncusu Oumar Diouf'u renklerine bağladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bir süre önce takımın çalışmalarına katılan 20 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Oumar Diouf'a takımımıza 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor