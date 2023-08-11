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Çaykur Rizespor, Senegalli Oumar Diouf'u transfer etti

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Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Senegal 20 Yaş Altı Milli Takım oyuncusu Oumar Diouf'u renklerine bağladı. 4 yıllık sözleşme imzalanan oyuncuya başarılar diliyoruz.

Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Senegal 20 Yaş Altı Milli Takım oyuncusu Oumar Diouf'u renklerine bağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bir süre önce takımın çalışmalarına katılan 20 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Oumar Diouf'a takımımıza 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor

Trendyol Süper Lig Milli Takım Rizespor Senegal Spor Haberler

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