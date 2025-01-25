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Çaykur Rizespor, Samet Akaydin ile 1,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Çaykur Rizespor, Samet Akaydin ile 1,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den 30 yaşındaki savunma oyuncusu Samet Akaydin ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp başkanı İbrahim Turgut, transferin kendilerine güç katacağını belirtti. Samet ise Rizespor için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Samet Akaydin ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Milli Takım'da forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Samet Akaydin'in kulüp başkanı İbrahim Turgut ve başkanvekili Adnan Er'in katılımıyla kendisini 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Transferle ilgili açıklamada bulunan kulüp başkanı İbrahim Turgut, "Samet, ülke olarak gurur duyduğumuz, şehir olarak da sevdiğimiz bir kardeşimiz. Samet'in Rizespor ailesine katılması bizi önce mutlu, daha sonra da güçlü edecektir diye düşünüyorum. Rizespor'umuza ve şehrimize Allah hayırlı etsin." ifadelerini kullandı.

Samet Akaydin ise transferde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Rize'nin bana ilgisini sezon başından beri biliyordum. Sezon başında da gelmeyi çok istedim. Nasip şimdiymiş. Ben zaten bu yörenin evladıyım. Rizespor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah her şey daha güzel olacak." görüşlerine yer verdi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
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