Çaykur Rizespor, Phiri'yi Paris FC'ye kiraladı - Haberler

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Çaykur Rizespor, Phiri'yi Paris FC'ye kiraladı

Demirören Haber Ajansı - Rukiye Meyveci - Spor
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Çaykur Rizespor, Phiri'yi Paris FC'ye kiraladı

Spor Toto 1'nci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, oyuncusu Lebohang Lelani Phiri'yi sezon sonuna kadar Paris FC'ye kiraladı.

Spor Toto 1'nci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, oyuncusu Lebohang Lelani Phiri'yi sezon sonuna kadar Paris FC'ye kiraladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Lebogang Lelani Phiri, 2022-23 sezonunun sonuna kadar Fransa Ligue 2 ekiplerinden Paris FC'ye geçici transfer olmuştur. Phiri'ye yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor

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