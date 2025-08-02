Çaykur Rizespor, Modibo Sagnan'ı Kiraladı

Çaykur Rizespor, Modibo Sagnan'ı Kiraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor, Fransa'nın Montpellier takımından Malili savunma oyuncusu Modibo Sagnan'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Sagnan, sağlık kontrolünden geçti.

ÇAYKUR Rizespor, Montpellier'den Malili oyuncu Modibo Sagnan'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon hazırlıkları sürerken transfer çalışmalarına da devam ediyor. Yeşil-mavililer, Fransa Ligi ekiplerinden Montpellier ile anlaşmaya varmasının ardından deneyimli savunma oyuncusu Sagnan'ı satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralayarak, kadrosuna kattı. Sagnan, Türkiye'ye gelerek sağlık kontrolünden geçti. Kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayenesi yapılan 26 yaşındaki oyuncunun sağlık taraması, akciğer ve efor testi ile tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Kendi gemilerimizi hazırlayacağız ve Gazze'ye yelken açacağız

O parti kendi gemileriyle Gazze'ye gidiyor! Genel Başkan açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır'da mezar kazısında Davut Yıldızı mozaik ve 6 satırlık dilekçe yazısı ortaya çıktı

Mezar kazısında ortaya çıktı! Esrarengiz dilekçeyle birlikte bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.