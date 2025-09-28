Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya 2-1 Yenildi
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı ve maçı 2-1 kaybetti. Maçta Papanikolaou ve Mortadha Ben Ouanes'in golleri Kasımpaşa'ya galibiyeti getirdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Laçi'nin pasında topla buluşan Jurecka'nın ceza sahası dışından aşırtma vuruşunda kaleci Gianniotis'un üzerinden geçen meşin yuvarlak ağlara gitti ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
60. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında karambolde topla buluşan Emrecan'ın ortasında ceza sahası içinde Papanikolaou, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
90+4. dakikada sol köşe gönderine yakın noktadan Atakan'ın yaptığı ortasında ceza sahası içinde Mortadha Ben Ouanes, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 2-1
Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Salih Burak Demirel
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Sagnan, Hojer, Giannis Papanikolaou, Mithat (Halil İbrahim dk. 46), Sakyi (Emracan Bulut dk. 57), Qazim Laçi, Augusto (Olawoyin dk. 76, Zeqiri dk. 85), Ali Sowe (Jurecka dk. 46)
Yedekler: Erdem, Mihaila, Halil, Taylan, Jurecka, Buljubasic, Furkan
Teknik Direktör: İlhan Palut
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Nicholas Opoku, Atilla Szalai, Godfried Owusu, Andri Baldursson, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic (Ali Yavuz Kol dk. 24, Atakan dk. 87)), Cem Üstündağ (Kubilay dk. 87), Mortadha Ben Ouanes, Habib Gueye
Yedekler: Arous, Yusuf, Espinoza, Ali, Taylan Utku, Emre, Diabete
Teknik Direktör: Şota Arveladze
Goller: Papanikolaou (dk. 60) (Çayku Rizespor), Habib Gueye (dk. 35), Mortadha Ben Ouanes (dk. 90+4) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Taha (Çaykur Rizespor), Gueye, Atakan (Kasımpaşa) - RİZE