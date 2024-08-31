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Çaykur Rizespor - Kasımpaşa Maçı İlk Yarı Sonucu

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı İstanbul ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada ceza sahası içine sokulan Mamadou Fall'ın pasında kale önünde Ben Ounes, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

11. dakikada korner vuruşu için topun başına geçen Casper Hojer'in ortasını kafayla karşılayan Martin Minchev meşin yuvarlağı Attila Mosci ile buluşturdu. Kale önünde topu önünde bulan Mosci, topu filelerle buluşturdu. Fakat hakem Ali Şansalan VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

30. dakikada Martin Minchev'in sol kanattan ortasında Ali Sowe'un kafa vuruşunda kaleci Andreas Gianneiotis topu kornere çeldi.

Hakemler: Ali Şansalan, Osman Gökhan Bilir, Gökhan Barcın

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Attila Mosci, Khusniddin Alikulov, Casper Hojer, İbrahim Olawoyin, Giannis Papanikolaou, Babajide Akintola, Dal Varesanovic, Martin Michev, Ali Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Halil İbrahim Pehlivan, Seyfettin Anıl Yaşar, Emrecan Bulut, Muhamed Buljubasic, Amir Hadziahmetovic, Eray Korkmaz, Mithat Pala, Altin Zeqiri, Habil Özbakır

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kasımpaşa: Andreas Gianneiotis, Claudio Neto, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Kevin Manuel Rodriges, Gökhan Gül, Loret Sadiku, Haris Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ounes, Mamadou Fall

Yedekler: Kenneth Omeruo, Sadık Çiftpınar, Cafu, Erdem Çetinkaya, Yaman Suakar, Ali Emre Yanar, Taylan Utku Aydın, Yunus Atakaya, Ege Albayrak, Ali Demirel

Teknik Sorumlu: Barış Kanbak

Gol: Ben Ounes (dk. 6) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: David Akintola (Çaykur Rizespor), Nicholas Opoku, Claudio Neto (Kasımpaşa) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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