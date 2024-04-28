Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maç 2-2 berabere bitti. Maçta toplamda 4 gol atıldı ve her iki takım da birer puan aldı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Turgut Doman, Furkan Ürün, Samet Çiçek
Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan (Dk. 75 Tarık Çetin), Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri (Dk. 90+2 Seyfettin Anıl Yaşar), Varesanovic (Dk. 69 Muammer Sarıkaya), Akintola (Dk. 75 Sauer), Gaich (Dk. 75 Minchev)
Mke Ankaragücü : Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mert Çetin, Atakan Rıdvan Çankaya, Tolga Ciğerci (Dk. 62 Pedrinho), Flips (Dk. 87 Rodrigues), Efkan Bekiroğlu, Cephas (Dk. 46 Chatzigiovanis), Bassogog, Sowe (Dk. 46 Bajic)
Goller: Dk. 25 Gaich, Dk. 32 Olawoyin (Çaykur Rizepsor), Dk. 56 Bajic, Dk. 90+9 Rodrigues ( Mke Ankaragücü )
Sarı kartlar: Dk. 30 Sowe, Dk. 45 Bassogog, Dk. 64 Mert Çetin, Dk. 85 Efkan Bekiroğlu, Dk. 90+10 Rodrigues ( Mke Ankaragücü ), Dk. 85 Emirhan Topçu, Dk. 90+4 Muammer Sarıkaya, Dk. 90+6 Tarık Çetin (Çaykur Rizespor )
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maç 2-2 berabere bitti.
56. dakikada MKE Ankaragücü farkı 1'e indirdi. Sol taraftan ceza sahasına giren Efkan Bekiroğlu'nun ortasında, Bajic'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ın kucağından kaçırdığı top filelere gitti: 2-1
59. dakikada soldan ceza yayı üzerine hareketlenen Chatzigiovanis'in rakibinden sıyrıldıktan sonra attığı sert şutta, üst direğe çarpan top auta gitti.
80. dakikada serbest atış kullanan Flips'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert şutunda, savunmada Muhammet Taha Şahin kaleye giden meşin yuvarlağı son anda çizgi üzerinden çelmeyi başardı.
90+9. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği sağladı. Chatzigiovanis'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Radakovic'in kafa ile arkaya aşırdığı topu, Rodrigues altıpas içinde filelere gönderdi: 2-2
Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.