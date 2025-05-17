Çaykur Rizespor, Göztepe'yi Ağırlıyor: Süper Lig'deki 14. Randevu

Çaykur Rizespor, Göztepe'yi Ağırlıyor: Süper Lig'deki 14. Randevu
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Çaykur Rizespor, yarın saat 19.00'da sahasında Göztepe ile karşılaşacak. İki takım şimdiye kadar Süper Lig'de 13 kez mücadele etti. Rizespor, iç sahada Göztepe'ye karşı daha önce hiç mağlup olmadı ve 40 puanla 14. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor Süper Lig'de yarın sahasında karşılaşacağı Göztepe ile ligde 14. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe, yarın saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde yeşil-mavililer 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyetle topladığı 40 puan ile 14. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyetle aldığı 47 puanla 7. sırada bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, iç sahada alacağı galibiyetle düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Ligde 14. randevu

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 13 kez karşılaştı. Çaykur Rizespor 6, Göztepe 5 kez sahadan galip ayrıldı. İkili arasında oynanan 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 19 kez sarsan Atmacalar, kalesinde de 17 gole engel olamadı. Sezonun ilk devresinde İzmir'de oynanan müsabakasa Göztepe 3-0'lık skorla galip geldi.

Atmaca evinde Göz-Göz'e kaybetmedi

Çaykur Rizespor, Göztepe ile evinde oynadığı 6 Süper Lig müsabakasında mağlubiyet yaşamadı. Yeşil-mavililer iç sahada oynanan müsabakalarda 4 galibiyet alırken 2 kez de rakibi ile berabere kaldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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