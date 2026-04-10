Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, 13 Nisan Pazartesi günü Gaziantep FK ile yapacağı maç için idmana başladı. Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanda futbolcular kondisyon çalışması, ısınma ve çift kale maç yaptılar.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 13 Nisan Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, kondisyon merkezinde yenilenme çalışması yaptı.
Sahada ısınma, pas, orta, şut ve koşu çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Yarın izin yapacak Karadeniz ekibi, 12 Nisan Pazar günü hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal