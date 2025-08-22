Çaykur Rizespor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Galatasaray maçı için hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, core egzersizleri ve taktik çalışmalarla devam etti.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde salonda başlayan antrenmanda ısınma ve core egzersizleri yaptı.
Sahada bir süre koşan ve taktik çalışması yapan takımın antrenmanı, çift kale maçla sona erdi.
Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor