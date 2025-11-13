Çaykur Rizespor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı
Çaykur Rizespor, 23 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı. Takım, milli maçlar arası sonrası salon ve sahada çeşitli antrenmanlar gerçekleştirdi.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Milli maçlar nedeniyle verilen arada 4 gün izin yapan yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmana salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada 5'e 2 pas çalışması gerçekleştiren oyuncular, dar alanda geçiş varyasyonları ve koşuyla idmanı tamamlandı.
Milli takımdaki oyuncuların yer almadığı antrenmanda, tedavisi tamamlanan İbrahim Olawoyin takımla çalışmalara başladığı, Halil Dervişoğlu ve Antonio Augusto'nun ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor