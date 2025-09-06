Haberler

Çaykur Rizespor, Dinamo Batum'u 3-1 Mağlup Etti

Çaykur Rizespor, Dinamo Batum'u 3-1 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Gürcistan ekibi Dinamo Batum'u 3-1 yenerek moral buldu. Maçta Laine, Emrecan Bulut ve Jurecka'nın golleriyle kazanmayı başardı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hazırlık maçında konuk ettiği Gürcistan ekibi Dinamo Batum'u 3-1 yendi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oynanan maçın 4. dakikasında Laine'nin golüyle öne geçen Çaykur Rizespor, 44. dakikada konuk takımdan Ghaith'in fileleri havalandırmasıyla ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamladı.

Yeşil-mavili ekip, 54. dakikada Emrecan Bulut'un attığı golle 2-1 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Çaykur Rizespor 70. dakikada Jurecka'nın golüyle farkı 2'ye çıkararak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Vekili Adnan Er ile yönetim kurulu üyeleri de maçı izledi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
Kıyıya vuran 21 metrelik deniz canlısının sırrı çözüldü

Kıyıya vuran 21 metrelik Deniz canlısının sırrı çözüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Millet bahçesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını silmeye çalıştılar

Tepki çeken saldırı! "Erdoğan" ismine bile tahammülleri yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.