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Çaykur Rizespor'dan Rachid Ghezzal'ın Yaralı Fotoğrafı: 'Yorumsuz'

Çaykur Rizespor'dan Rachid Ghezzal'ın Yaralı Fotoğrafı: 'Yorumsuz'
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Çaykur Rizespor, Konyaspor'la oynanan maçta Rachid Ghezzal'ın yaralı bacak fotoğrafını 'Yorumsuz' ifadesiyle paylaştı. Ghezzal, ikinci yarıda ayağındaki sargılarla sahaya döndü.

Trendyol Süper Lig'in 16. Haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan Çaykur Rizespor, ikinci yarı başlamadan Rachid Ghezzal'ın ayağından kan akan fotoğrafı 'Yorumsuz' ifadesi ile paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor'un sahasında Konyaspor'u ağırladığı karşılaşmada hakemin ilk yarı düdüğünü çalmasıyla takımlar soyunma odasına gitti. Rachid Ghezzal'ın soyunma odasından sol bacağının sargıda sağ bacağının ise kanlar içinde fotoğrafını paylaşan Çaykur Rizespor paylaşımda 'Yorumsuz' ifadesini kullandı. Rachid Ghezzal karşılaşmanın ikinci yarısında ayağında sargılar ile sahaya çıkarken maçın 86. dakikasında yerini Benhur Keser'e devretti. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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