Çaykur Rizespor Berkay Özcan'ı Kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir'den Berkay Özcan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir ile anlaşmaya varılmasının ardından Berkay Özcan'ın kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı ve 20 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Berkay Özcan'a 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.