Çaykur Rizespor Berkay Özcan'ı Kiraladı
Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir'den Berkay Özcan'ı sezon sonuna kadar kiraladı ve 20 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir'den Berkay Özcan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir ile anlaşmaya varılmasının ardından Berkay Özcan'ın kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı ve 20 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Açıklamada, "Berkay Özcan'a 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.