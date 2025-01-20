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Çaykur Rizespor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Çaykur Rizespor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı için hazırlıklara başladı. Takım, Mehmet Cengiz Tesislerinde kuvvet çalışmaları ve çift kale maç ile antrenmanlarına devam ediyor.

Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig'in 21. Haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında kendi sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeşil-mavililer Adana Demirspor maçının hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesislerinde gerçekleşen salonda başlayan kuvvet çalışmaları ile başladı. Antrenmanın ikinci kısımda dar alanda çift kale maç yapan Çaykur Rizespor'da tedavisi devam eden Eray Korkmaz ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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