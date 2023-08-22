Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı Sezon Öncesi İlk Hazırlık Maçına Çıkıyor

Bu sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, yarın sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkacak. İki yılda iki şampiyonluk kazanarak büyük başarıya imza atan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yoğun tempoyla devam ediyor. Başantrenör Fatih Emre Gezer'in öncülüğünde dünkü antrenmanda tam kadro sahaya inen Çayırova Belediyesi, başarılı sonuç elde etmek için yeni sezona hazırlanıyor. Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık müsabakasına yarın çıkıyor. Türkiye Basketbol Ligi'ndeki rakiplerinden Harem Spor Kulübü'yle karşı karşıya gelecek Çayırova Belediyesi, yenilenen salonundaki ilk hazırlık maçını gerçekleştirecek. Saat 15.00'da Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek müsabakaya tüm Çayırovalılar davet edildi. - KOCAELİ