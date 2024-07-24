Çayelispor, yeni sezon hazırlıklarına Rize'de başladı
TFF 3. Lig'in yeni takımlarından olan Çayelispor, yeni sezon hazırlıklarına Rize'de başladı. Yeşil-beyazlı takım, teknik direktör Taşkın Güngör önderliğinde günde çift antrenman yaparak çalışmalarına devam ediyor.
TFF 3. Lig'in yeni takımlarından olan Çayelispor, yeni sezon hazırlıklarına Rize'de başladı.
TFF 3. Lig'in Rize ekiplerinden Çayelispor yeni sezon hazırlıklarına Rize'de başladı. Yeşil-beyazlı takım teknik direktör Taşkın Güngör önderliğinde günde çift antrenman yaparak çalışmalarına devam ediyor. 1. etap kamp çalışmalarını 3 Ağustos'a kadar Rize'de sürdürecek olan Çayelispor 2 günlük iznin ardından 6 Ağustos'ta Bolu'da toplanarak 2. etap kampına başlayacak. - RİZE