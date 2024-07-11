Üye Girişi
Haberler

Çayelispor, Sefa Akın Başıbüyük'ü transfer etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Çayelispor, 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Sefa Akın Başıbüyük'ü renklerine bağladı.

Bu yıl TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Çayelispor, 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Sefa Akın Başıbüyük'ü renklerine bağladı.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselen Çayelispor, transferlerine devam ediyor. Rize ekibi, Çorum FK'da top koşturan 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Sefa Akın Başıbüyük'ü 1 yıllığına kadrosuna kattı. Çayelispor'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Takımımız, en son Ahlatçı Çorum FK'dan deneyimli defans oyuncusu Sefa Akın Başıbüyük ile anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Sefa Akın Başıbüyük'e kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sefa Akın Spor Güncel Haberler

'Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit' demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

"Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title