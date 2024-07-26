Çayelispor, genç futbolcu Eyyüp Ensar Bozkurt ile anlaşma sağladı

TFF 3. Lig ekiplerinden Çayelispor, genç futbolcu Eyyüp Ensar Bozkurt ile anlaşmaya vardı.

Bu yıl TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Çayelispor, geçtiğimiz sezonlarda Pazarspor ve Gebzespor'da forma giyen 21 yaşındaki genç oyuncu Eyyüp Ensar Bozkurt ile sözleşme imzaladı.

Çayelispor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada genç oyuncuya hoş geldin ve başarı dilekleri iletildi. - RİZE