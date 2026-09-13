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Çaycuma’nın genç sporcuları milli takıma seçildi

Çaycuma’nın genç sporcuları milli takıma seçildi
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Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya’nın kızı Ecrin Kaya ile partneri Damla Nadaroğlu, Pickleball Milli Takım Belirleme Turnuvası’nda şampiyon olarak milli takıma seçildi.

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya'nın kızı Ecrin Kaya ile partneri Damla Nadaroğlu, Pickleball Milli Takım Belirleme Turnuvası'nda şampiyon olarak milli takıma seçildi.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Pickleball Milli Takım Belirleme Turnuvası'nda mücadele eden Ecrin Kaya ve Damla Nadaroğlu, 12-17 yaş kadın çiftler kategorisinde başarılı bir performans sergiledi.

Rakiplerini geride bırakan genç sporcular, kategorilerinde şampiyonluğa ulaştı. Elde ettikleri bu başarıyla milli takıma seçilen Ecrin Kaya ve Damla Nadaroğlu, Avrupa Pickleball Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Genç sporcuların Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma ile Türkiye'yi temsil etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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