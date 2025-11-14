Carlos Alcaraz ATP Finalleri'nde Lorenzo Musetti'yi Mağlup Etti

Haberler

Dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, İtalyan rakibi Lorenzo Musetti'yi 2-0'la geçerek ATP Finalleri'nde yarı finale yükseldi. Alcaraz, karşılaşmayı 6-4 ve 6-1'lik setlerle kazanarak grup aşamasını tamamladı.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde İspanyol Carlos Alcaraz, İtalyan Lorenzo Musetti'yi 2-0 yendi.

İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da gerçekleştirilen sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'ne, Jimmy Connors Grubu'nda oynanan tekler maçıyla devam edildi.

Dünya 1 numarası Alcaraz, 9 numaralı seribaşı Musetti'yi 1 saat 23 dakika sonunda 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Yarı finali önceden garantileyen İspanyol raket, grupta 3'te 3 yaptı.

Ayrıca Alcaraz, tek erkeklerde 2025 yılını dünya 1 numarası olarak tamamlamayı garantiledi.

Alcaraz'ın kazanmasının ardından bir galibiyet, 2 mağlubiyete sahip Avustralyalı Alex de Minaur, grupta yarı finale kalan diğer isim oldu. Musetti ve ABD'li Taylor Fritz ise turnuvaya veda etti.

ATP Finalleri'nde tekler mücadelesi, Bjorn Borg Grubu'nda bugün oynanacak Jannik Sinner-Ben Shelton ve Alexander Zverev-Felix Auger-Aliassime maçlarıyla sürecek.

