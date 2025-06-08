Carlos Alcaraz, 2025 Fransa Açık'ta Şampiyon Oldu

Carlos Alcaraz, 2025 Fransa Açık'ta Şampiyon Oldu
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2025 Fransa Açık tek erkekler finalinde Carlos Alcaraz, 5 saat 29 dakika süren epik bir maçta Jannik Sinner'i 3-2 yenerek şampiyonluk elde etti. Bu zafer, Alcaraz'ın üst üste ikinci Fransa Açık ve dördüncü grand slam şampiyonluğudur.

2025 Fransa Açık (Roland Garros) tek erkekler finalinde Carlos Alcaraz, 5 saat 29 dakika süren maçın ardından rakibini 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2025 Fransa Açık'ta tek erkeklerde şampiyon belli oldu. Finalde dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile 2 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz karşı karşıya geldi. 5 saat 29 dakika süren mücadelede rakibini 4-6, 6-7, 6-4, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenen Alcaraz şampiyonluğu elde etti. 22 yaşındaki İspanyol tenişçi, üst üste ikinci Fransa Açık ve dördüncü grand slam zaferi sevincini yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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