Cansu Bektaş, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3. Kez Şampiyon Oldu

Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda mücadele eden Cansu Bektaş, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Moldova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde kadınlar 45 kiloda mücadele eden sporcular Cansu Bektaş ve Gamze Altun, toplam 5 madalya kazandı. Cansu Bektaş, koparmada 76 ve silkmede 90 kilo kaldırarak iki gümüş madalya kazanırken, toplamda 166 kilo ile üst üste 3. kez Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Gamze Altun ise silkmede 93 kilo ile altın madalya kazanırken, toplamda 161 kilo ile Avrupa üçüncüsü oldu. - İSTANBUL