Cansel Özkan'dan Akdeniz Oyunları'nda Altın Madalya
Akdeniz Oyunları'nda halter kadınlar 53 kg koparmada yarışan milli sporcu Cansel Özkan, 91 kg'lık kaldırışıyla altın madalya kazandı. Bu başarı, Türk halterinde gurur verici bir an olarak tarihe geçti.
Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli sporcu Cansel Özkan, 53 kg koparmada 91 kg'lık kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.
Taranto 2026 Akdeniz Oyunları'nda halter kadınlar 53 kg koparmada mücadele eden milli sporcu Cansel Özkan, 91 kg'lık kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı