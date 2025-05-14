Galatasaray finale çok hızlı başladı! İlk gol Barış Alper'den

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadı'ndaHakem Cihan Aydın'ın yönettiği maça Sarı-kırmızılılar çok hızlı başladı.

DAKİKA 5'TE FİLELERİ SARSTI

Karşılaşmaya baskılı başlayan Galatasaray, Yunus Akgün ile ikinci dakikada gole yaklaştı. Bu pozisyondan sonuç alamayan Galatasaray'da gol beşinci dakikada geldi.

Gelişen Galatasaray atağında Osimhen'in ceza yayından ceza sahası sağına verdiği pasta Yunus Akgün, penaltı noktasına yerden çevirdi. Topu önünde bulan Barış Alper'in sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Galatasaray maçın henüz başında 1-0 öne geçti.