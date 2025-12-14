Çankırı'da düzenlenen "Çankırılı Keloğlan İller Arası Boks Turnuvası" sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Boks İl Temsilciliği tarafından Orhan Saka Spor Salonu'nda düzenlenen ve 11 ilden 220 sporcunun katıldığı turnuva bugün yapılan müsabakalarla sona erdi.

Genç kadın, genç erkek, alt minik erkek, alt minik kadın, yıldız erkek, yıldız kadın, üst minik erkek, üst minik kadın, büyük erkek, büyük kadın ve 23 yaş altı kadın ve erkek kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından organizasyon sona erdi.

Vali Mustafa Fırat Taşolar, Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak da müsabakaları takip etti.