Çankaya Belediyesi Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu'nda Aqua Gym Eğitimleri Başladı

Çankaya Belediyesi Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu ve Su Sporları Kompleksi'nde aqua gym eğitimleri başladı. Hafta içi ve hafta sonu verilen eğitimlere, Çankayalılar yoğun ilgi gösteriyor.

Çankaya Belediyesi'nin, ilçede bir ilk olarak 2018 yılında Birlik Mahallesi'nde hizmete açtığı Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu, farklı branşlarda eğitim vermeye devam ediyor. Yüzme tutkunlarının dört mevsim faydalanabildiği Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu'nda üyelere aqua gym eğitimleri de veriliyor. En az 15 kişilik gruplardan oluşan eğitimlere hafta içi bir gün sabah ve bir gün öğle saatlerinde katılım sağlanabiliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde verilen derslerde üyeler hem aerobik egzersizler yapıyor, hem de suyun rahatlatıcı etkisiyle havuzun keyfini çıkarıyor.

HEM ÇOCUKLARA HEM BÜYÜKLERE

Pazartesi hariç haftanın her günü 07.00-22.00 saatleri arası açık olan yüzme havuzundan vatandaşlar, temizlik saatleri haricinde istedikleri zaman tesisten faydalanılabiliyor. Hafta içi ve hafta sonu hem çocuklar hem de yetişkinler için verilen eğitimler haftada iki saat şeklinde düzenleniyor. Serbest yüzmek isteyenlerin aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık üyeliklerle giriş yapılabildiği tesiste ayrıca sadece havuz üyeliği, sadece fitness üyeliği, havuz ve fitness üyeliği gibi çeşitli üyelik biçimleri de mevcuttur.

OLİMPİK STANDARTLARDA KALİTELİ HİZMET

2 bin 692 metrekarelik alan üzerine kurulu kompleks, olimpik standartlarda inşa edildi. 25 metre uzunluğunda, 12,5 metre genişliğindeki havuz 5 kulvardan oluşuyor. Tesiste farklı spor aktiviteleri için hazırlanan aletli fitness salonundan da çok sayıda kursiyer faydalanıyor.

Birlik Mahallesi Kahire Caddesi Lozan Parkı içerisinde yer alan spor kompleksinden yeni üyelik kaydı için 0(312) 4412018 numaralı telefondan bilgi alınabiliyor, mobil uygulamalar indirilerek de havuzun doluluk oranı interaktif olarak görüntülenebiliyor.