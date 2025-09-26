CANiK Takımı, IDPA Nationals 2025'te 3 Ödül Kazandı

CANiK Takımı, ABD'de düzenlenen gizli taşıma ve savunma temalı tabanca atış organizasyonu IDPA Nationals 2025'te METE MC9 Prime tabancası ile 3 ödül kazandı.

ABD'de düzenlenen gizli taşıma ve savunma temalı tabanca atış organizasyonları arasında yer alan IDPA Nationals 2025, 18-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. 394 atıcının katıldığı turnuvada CANiK Takımı, METE MC9 Prime tabancası ile 3 ödül kazandı.

CANiK Takımı'nın deneyimli kaptanı Nils Jonasson, CANiK'in METE MC9 Prime tabancası ile SSP (Stock Service Pistol) Division Champion unvanını kazanarak zirvede yer aldı. CANİK Takımı'ndan Alperen Kıvılcım High International (En İyi Uluslararası Yarışmacı) 1'inciliği ve Co-Master 3'üncülüğü elde etti. ABD'de satışta olan METE MC9 Prime modeli CANiK'in West Palm Beach'de yer alan tesislerinde üretilmektedir.

TEKNOLOJİK YETKİNLİKLERİN TESTİ

SYS Grup/CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, CANiK olarak yalnızca yenilikçi ve yüksek performanslı tabancalar üretmekle kalmadıklarını, aynı zamanda sportif atıcılığın gelişimine de aktif katkı sağladıklarını söyledi. Aral açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"ABD'de düzenlenen IDPA Nationals'da elde edilen bu büyük başarı, markamızın dünya standartlarını aşan ürün kalitesini ve CANiK ekibinin disiplinli çalışma kültürünü bir kez daha kanıtlamıştır. Takım kaptanımız Nils Jonasson ve milli sporcumuz Alperen Kıvılcım'ın bu sonuçları, hem ülkemizi hem de markamızı gururla temsil etmektedir. Sportif atıcılığı yalnızca bir yarışma alanı değil, aynı zamanda markamızın teknolojik yeniliklerini test ettiği ve geliştirdiği bir laboratuvar olarak görüyoruz. Bu nedenle uzun yıllardır hem yerel hem de uluslararası turnuvalara aktif sponsorluk sağlıyor, genç yeteneklerin yetişmesi için CANiK Academy ile bilimsel antrenman programları sunuyoruz. IDPA Nationals'da elde edilen bu başarı, sadece sporcularımızın değil, aynı zamanda CANiK'in spora olan kesintisiz yatırımlarının da bir sonucudur. Sportif atıcılıkta elde edilen her derece, bizim için hem ürünlerimizin performansının bir kanıtı hem de Türk savunma sanayiinin küresel prestijine katkı anlamına gelmektedir."

'AZİM VE PERFORMANS BAŞARIYI GETİRDİ'

CANiK Academy Direktörü ve CANiK Takımı Antrenörü Dr. İsmail Dut da aylar süren yoğun antrenman programı, disiplinli çalışma ve doğru ekipman seçiminin bu başarıları getirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Elde edilen dereceler CANiK'in hem ürün hem de insan kaynağı olarak dünya çapında bir marka olduğunun göstergesi. Bu başarıda sporcularımızın azmi kadar, METE MC9 Prime tabancasının üstün performansı da belirleyici oldu. Gizli taşıma sınıfı için tasarlanan bu modelin yarışma ortamında üst segment performans sergilemesi, sektörde büyük yankı yarattı."

CANiK, CANiK Academy çalışmalarıyla gençleri destekliyor, sporculara bilimsel temelli antrenman programları sunuyor ve uluslararası turnuvalara katılım sağlıyor.