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Çanakkale'de 11. Uluslararası Gelibolu Maratonu başladı

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- Dünyanın en iyi korunmuş tarihi savaş alanlarının bulunduğu Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen maraton ve halk koşusuna 10 ülkeden 3 bine yakın koşucu katılıyor

Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen 11. Uluslararası Gelibolu Maratonu başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Turkcell'in desteğiyle "Çanakkale Zaferi'nin 111. Yılında Her Adımda Bir İz" sloganıyla gerçekleştirilen maratona 10 ülkeden 3 bine yakın sporcu katılıyor.

Sporcular; 42, 21, 10 kilometre koşularının yanı sıra 1915 metrelik halk koşusunda mücadele ediyor.

Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyası önünde bir araya gelin koşucular, eğitmen eşliğinde sabah sporu yaptı.

Koşucular daha sonra yarış saatinin yaklaşmasıyla başlangıç noktasına gitti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk önce 42 kilometrelik koşunun startı verildi. Katılımcılar daha sonra 21 ve 10 kilometre koşuları ile 1915 kilometrelik Saygı Koşusu'nda mücadele etti.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Maratonu'nu, Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde 11. kez düzenlediklerini ifade etti.

Maratonu bu yıl "Her Adımda Bir İz" sloganıyla düzenlediklerini hatırlatan Kaşdemir, "Çünkü Çanakkale Tarihi Alan'da her adımda bir hatıra var, mübarek bir hatıra var, müstesna bir hatıra var. Şehitlerimizin hatırası için bugün burada yürüyeceğiz ve koşacağız. Hem sporumuzu yapacağız hem de bu toprakların nasıl vatan yapıldığını, Çanakkale'nin nasıl geçilmez yapıldığını daha iyi düşünme, daha iyi anlama imkanına sahip olacağız." diye konuştu.

Çanakkale'nin, Türkiye'nin hatta dünyanın bir buluşma noktası haline geldiğini belirden Kaşdemir, "Biz herkesi buradaki atmosferi, buradaki manevi havayı teneffüs etmeye davet ediyoruz." dedi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Alparslan Kılınç, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Cemalattin Akyüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ da organizasyona katıldı.

Kaynak: AA
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