Can Öncü, Supersport Hollanda ayağının ilk yarışında 10. oldu

Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Hollanda'daki Dünya Supersport Şampiyonası'nın ilk yarışında 10. sırayı elde etti. Yarışa 5. cepten başlayan Can, liderliğe yükselmesine rağmen yaşadığı temas sonrası sonlarda tempo kaybı yaşayarak yarışı 10. sırada tamamladı.

Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda'daki 3. ayağının ilk yarışında 10. sırayı aldı.

Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte yapılan yarışların ilki sona erdi.

Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan Can, 5. cepten kalktığı mücadelenin ilk turunda liderliğe yükseldi.

Bitime 5 tur kala Tom Booth-Amos (PTR Triumph takımı) ile yaşadığı temas sonrası 3'üncülükten 5'inciliğe gerileyen Can, kalan bölümde de tempo kaybı yaşayarak yarışı 10. sırada bitirdi.

Jaume Masia (Orelac Verdnatura) ise damalı bayrağı ilk sırada gördü.

İkinci yarış yarın TSİ 15.00'te koşulacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
500

