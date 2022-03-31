Camia seçimini yaptı! Galatasaray'ın yeni başkanı artık Ünal Aysal - Haberler

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Camia seçimini yaptı! Galatasaray'ın yeni başkanı artık Ünal Aysal

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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30 Nisan'da yapılacak başkanlık seçimi için adaylığını açıklayan tek isim Metin Öztürk. Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek adaylık için çekimser. Camianın çoğunluğu ise Ünal Aysal'ın sıkıntısız bir şekilde göreve geçmesini arzu ediyor. Hamamcıoğlu ve Özbek, adaylığını açıklaması halinde Ünal Aysal'ın yolunu açacak.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın sayılı günü kaldı. İdari yönden ibra edilmeyen Elmas, bir sezonu tamamlayamadı. 30 Nisan'da Sarı-Kırmızılı kulüp yeni başkanını seçecek.

Camia son noktayı koydu! Galatasaray'ın yeni başkanı Ünal Aysal oluyor

TEK ADAY ÖZTÜRK

Adaylığını açıklayan tek isim Metin Öztürk. Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek adımlarını temkinli atıyor. Camianın çoğunluğu Ünal Aysal isminin etrafında birleşmiş durumda. Ünal Aysal'ın adaylığını koyması için camianın ağır topları devreye girdi. Aysal'ın çatı aday olması için uğraş veriliyor.

Camia son noktayı koydu! Galatasaray'ın yeni başkanı Ünal Aysal oluyor

AYSAL'A DESTEK

Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek, Ünal Aysal'ın seçime girmesi halinde aday olmayı düşünmüyor. Galatasaray'daki seçimi Aysal'ın kaderi belirleyecek. Tek aday olan Metin Öztürk'ün camianın desteğini arkasına alan Aysal'ın karşısına çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray, Burak Elmas, Fatih Terim, Ünal Aysal, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

burakk:

Ünal Aysal başkan olursa bu demek ki "elemanlar" takımda olamayacak

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