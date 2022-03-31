Camia seçimini yaptı! Galatasaray'ın yeni başkanı artık Ünal Aysal

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın sayılı günü kaldı. İdari yönden ibra edilmeyen Elmas, bir sezonu tamamlayamadı. 30 Nisan'da Sarı-Kırmızılı kulüp yeni başkanını seçecek.

TEK ADAY ÖZTÜRK

Adaylığını açıklayan tek isim Metin Öztürk. Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek adımlarını temkinli atıyor. Camianın çoğunluğu Ünal Aysal isminin etrafında birleşmiş durumda. Ünal Aysal'ın adaylığını koyması için camianın ağır topları devreye girdi. Aysal'ın çatı aday olması için uğraş veriliyor.

AYSAL'A DESTEK

Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek, Ünal Aysal'ın seçime girmesi halinde aday olmayı düşünmüyor. Galatasaray'daki seçimi Aysal'ın kaderi belirleyecek. Tek aday olan Metin Öztürk'ün camianın desteğini arkasına alan Aysal'ın karşısına çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.