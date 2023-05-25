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Çaldıkları eşyalar servet değerinde! La Liga'nın yıldızına soygun şoku

Çaldıkları eşyalar servet değerinde! La Liga'nın yıldızına soygun şoku

Spor Haberleri

La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giyen Hollandalı futbolcu Justin Kluivert'in eşi ve annesinin içeride olduğu sırada evi soyuldu. Gece saatlerinde meydana gelen olayda hırsızların, toplam değeri 200 bin avroyu bulan değerli eşyaları, takıları ve parayı aldığı kaydedildi.

İspanya takımlarından Valencia'da forma giyen Hollandalı futbolcu Justin Kluivert'in evi soyuldu.

TAKILARI VE PARALARI ÇALDILAR

İspanyol basınında yer alan haberde, Valencia'nın dün akşam Palma de Mallorca'da kampta olduğu sırada Kluivert'in evinin soyulduğu bildirildi. Yerel saat ile 23.00 sıralarında Hollandalı futbolcunun evine giren hırsızların, toplam değeri 200 bin avroyu bulan bazı değerli eşyaları, takıları ve parayı çaldıkları kaydedildi.

Çaldıkları eşyalar servet değerinde! La Liga'nın yıldızına soygun şoku

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI

İspanya'da futbolcuların evlerinin soyulması olayı çok sık yaşanırken, son olarak 6 Mayıs'ta Sevilla' da oynanan Real Madrid-Osasuna Kral Kupası final maçı sırasında Real Madridli futbolcu Rodrygo Goes'in Madrid'deki evi soyulmuştu. Ayrıca geçen yıl da Real Madridli futbolculardan Karim Benzema ve Dani Carvajal'ın da evlerine hırsızlar girmişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Valencia İspanya La Liga Spor Haberler

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