Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'ye transfer olması babası Hakan Balta'nın başını yaktı
Galatasaray'da forma giyen Çağrı Balta'nın sarı-kırmızılıların teklifini reddedip Fenerbahçe'ye transfer olması, babası Hakan Balta'yı zor durumda bıraktı. Galatasaray'ın eski kaptanı ve kulüp üyesi olan Hakan Balta'yı Disiplin Kurulu'na vereceği belirtildi.

  • Çağrı Balta, Galatasaray'ın profesyonel sözleşme teklifini reddederek Fenerbahçe'ye transfer oldu.
  • Gazeteci Burhan Can Terzi, Galatasaray'ın Hakan Balta'yı Disiplin Kurulu'na vereceğini iddia etti.
  • Burhan Can Terzi, Hakan Balta'nın Galatasaray kulüp üyesi olarak kalmaması gerektiğini belirtti.

Galatasaray'ın eski kaptanı ve efsane futbolcularından biri olan Hakan Balta'nın sarı-kırmızılı takımın altyapısında yetişen oğlu Çağrı Balta, kulübün profesyonel sözleşme teklifini reddederek Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 17 yaşındaki Çağrı'nın sarı-lacivertlilere transfer olması büyük bir krize yol açtı.

GALATASARAY, HAKAN BALTA'YI DİSİPLİN KURULU'NA VERECEK

Gazeteci Burhan Can Terzi, çarpıcı bir iddiada bulunarak Galatasaray'ın kulüp üyesi olan Hakan Balta'yı Disiplin Kurulu'na vereceğini iddia etti.

''SEN BU ŞEKİLDE BİR HAREKETTE BULUNAMAZSIN''

Katıldığı bir programda konuşan Burhan Can Terzi, "Galatasaray yönetimi, Hakan Balta'yı disipline vermeyi düşünüyor. Disiplin kurulunun burada bir karar alması gerekiyor. Bence Hakan Balta'nın Galatasaray kulüp üyesi olarak kalmaması gerekiyor. Çünkü seni 2007'de Manisa'dan alıp gelen, ondan sonra sana kaptanlık veren, futbolu bıraktıktan sonra sana U19 hocalığı veren bir kulübe bunu yapamazsın ve kulüp üyesi olarak da kalamazsın. Sen bu kulübe bu şekilde bir harekette bulunamazsın. Senin oğlunu Fenerbahçe, Galatasaray'la bir mutabakata varmadan alıp götürürken sen buna seyirci kalamazsın. Dolayısıyla kulüp üyesi olarak da kalamazsın. Yönetimin ve disiplin kurulunun kararını beklemeden kendi kulüp üyeliğini bırakması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

