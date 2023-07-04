Çağlar Söyüncü, dünya devinde! Resmi imzayı atmak için bugün Madrid'e gidiyor

Leicester City ile yolları ayıran Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'e transferini sonuçlandırmak için İspanya'ya gidiyor. Bugün öğleden sonra başkent Madrid'de olacak milli futbolcu, çarşamba günü ise 4 yıllık mukaveleye imza atacak.

Leceister City ile sözleşmesi sona eren Çağlar Söyüncü, her konuda anlaşmaya vardığı Atletico Madrid ile sözleşme imzalamak için Madrid'e gidiyor.

İMZAYI ATACAĞI GÜN BELLİ OLDU

Atletico Madrid'den alınan bilgiye göre, Çağlar Söyüncü, bugün öğleden sonra Madrid'e gidecek. Milli futbolcu, 5 Temmuz Çarşamba günü ise İspanyol ekibiyle resmi sözleşmeye imza atacak.

132 MAÇA ÇIKTI

Beş sezon formasını giydiği Leicester City'e veda eden Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibiyle toplam 132 maça çıktı. Deneyimli stoper bu karşılaşmalarda takımına 4 gollük katkı verdi.