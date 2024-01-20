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Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe formasını giymeden taraftarı mest etti! Dünya devlerini elinin tersiyle itti

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Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü, Roma ve Milan'dan gelen teklifleri reddederek Fenerbahçe'de forma giymek istediğini kulübe bildirdi. Milli futbolcunun kısa süre içinde sarı-lacivertlilere imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağlamaya çok yakın. Milli futbolcu, Milan ve Roma'nın kendisine yaptığı teklifi reddederek Fenerbahçe'de oynamak istediğini Atletico Madrid'e bildirdi.

FENERBAHÇE İÇİN GÜN SAYIYOR

Di Marzio ve Sky Italia'da yer alan haberlere göre, Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'de oynamak için artık gün sayıyor. Kiralık olarak sarı-lacivertli formayı giyecek olan futbolcu Milan ve Roma'dan gelen teklifi de elinin tersiyle itti.

9 MAÇTA FORMA GİYDİ

Atletico Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bu sezon 9 maçta forma giydi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Atletico Madrid Çağlar Söyüncü Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Export 86:

Red ettiği kuluplerin hiç biri bu kadar para vermemiştir ayrıca İtalya ve İspanya da vergiler de yüksek yoksa ülkemizde futbol oynandığı için gelmiyor

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Serkan Semiz:

da oybayacak dernanı yok fenere gelerek erken emeklilik istiyor

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Alp EREN:

Sen birde yazabilsen kim bilir bize neler anlatacaksın.

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Ømer Cinar:

ne red edecek artik birinci sinif takimlarda as oynayamiyor gelisebilecegi daha kucuk takimlarda kendini yeniden kanitlamak istiyor belliki

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