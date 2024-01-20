Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe formasını giymeden taraftarı mest etti! Dünya devlerini elinin tersiyle itti
Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü, Roma ve Milan'dan gelen teklifleri reddederek Fenerbahçe'de forma giymek istediğini kulübe bildirdi. Milli futbolcunun kısa süre içinde sarı-lacivertlilere imza atması bekleniyor.
Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağlamaya çok yakın. Milli futbolcu, Milan ve Roma'nın kendisine yaptığı teklifi reddederek Fenerbahçe'de oynamak istediğini Atletico Madrid'e bildirdi.
FENERBAHÇE İÇİN GÜN SAYIYOR
Di Marzio ve Sky Italia'da yer alan haberlere göre, Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'de oynamak için artık gün sayıyor. Kiralık olarak sarı-lacivertli formayı giyecek olan futbolcu Milan ve Roma'dan gelen teklifi de elinin tersiyle itti.
9 MAÇTA FORMA GİYDİ
Atletico Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bu sezon 9 maçta forma giydi.