Çağdaş Bodrumspor, Yukatel Merkezefendi'yi mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Yukatel Merkezefendi'yi 88-84'lük skorla mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Yukatel Merkezefendi'yi 88-84'lük skorla mağlup etti.
Hakemler: Hüseyin Çelik, Ziya Özorhon, Umut Özgün Ergün
Çağdaş Bodrumspor: Jaron Johnson 11, Dominic Jordan Artis 13, Jaron Johnson 5, Ahmet Düverioğlu 9, Can Uğur Öğüt 5, Ben Alexander Moore 8, Christopher Tirrell Warren 21, Ahmet Fatih Cantitiz 7, Erkan Veyseloğlu 2, Cavit Ege Havsa 7, Berkay Genç, Melih Kurtay
Başantrenör: Ahmet Çakı
Yukatel Merkezefendi : Nathaniel Mason Jr. 12, Vrenz Paul Bleijenbergh 14, Rihards Lomazs 12, Muhaymin Mustafa 14, Ragıp Berke Atar 2, Moses Wright 20, Marko Pecarski 6, Çağatay Özkan 2, Berke Aygündüz 2, Alihan Demir, Oktay Güneş, İsmail Karabilen
Başantrenör: Zafer Aktaş
1. Periyot: 19-29 (Yukatel Merkezefendi lehine)
Devre: 36-53 (Yukatel Merkezefendi lehine)
3. Periyot: 60-72 (Yukatel Merkezefendi lehine) - MUĞLA