Çağdaş Bodrum Spor, Darüşşafaka Lassa'yı mağlup etti

Bodrum temsilcisi Çağdaş Bodrum Spor, Süper Lig'deki ilk galibiyetini evinde Darüşşafaka Lassa karşısında aldı. Ahmet Düverioğlu 23 sayı, 11 ribaundla maçın en skoreri oldu.

Cavit AKGÜN / MUĞLA,

SALON: Muğla Menteşe

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Tolla Akkuşoğlu

ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 18, Warren 22, Fatih Cantitiz, Moore 2, Ahmet Düverioğlu 23, Can Uğur 11, Hakan Yapar 5, Johnson 8

DARÜŞŞAFAKA LASSA: Allman 7, Berk 4, Jones 7, Timma 13, Mccormack 17, Withers 3, Rıdvan 13, Can Korkmaz 5, Canberk, Muhsin 4

1'İNCİ PERİYOT: 24-16

İLK YARI: 49-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-57

BASKETBOL Süper Ligi'nde oynadığı sezonun ilk 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Bodrum temsilcisi Çağdaş Bodrum Spor, evinde Darüşşafaka Lassa'yı yenmeyi başardı: 89-73. Süper Lig'deki ilk yılında tarihinin ilk galibiyetini alan Bodrum ekibi, Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmanın ilk periyodunu 24-16, ilk yarısını 49-37, üçüncü periyodunu da 67-57 önde tamamladı. Çağdaş Bodrum'da takıma son transfer olarak katılıp ikinci maçına çıkan pivot Ahmet Düverioğlu 23 sayı, 11 ribaundla oynayıp karşılaşmanın en skoreri oldu.