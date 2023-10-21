Çağdaş Bodrum Spor, Darüşşafaka Lassa'yı mağlup etti
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Bodrum temsilcisi Çağdaş Bodrum Spor, Süper Lig'deki ilk galibiyetini evinde Darüşşafaka Lassa karşısında aldı. Ahmet Düverioğlu 23 sayı, 11 ribaundla maçın en skoreri oldu.
Cavit AKGÜN / MUĞLA,
SALON: Muğla Menteşe
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Tolla Akkuşoğlu
ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 18, Warren 22, Fatih Cantitiz, Moore 2, Ahmet Düverioğlu 23, Can Uğur 11, Hakan Yapar 5, Johnson 8
DARÜŞŞAFAKA LASSA: Allman 7, Berk 4, Jones 7, Timma 13, Mccormack 17, Withers 3, Rıdvan 13, Can Korkmaz 5, Canberk, Muhsin 4
1'İNCİ PERİYOT: 24-16
İLK YARI: 49-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-57
BASKETBOL Süper Ligi'nde oynadığı sezonun ilk 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Bodrum temsilcisi Çağdaş Bodrum Spor, evinde Darüşşafaka Lassa'yı yenmeyi başardı: 89-73. Süper Lig'deki ilk yılında tarihinin ilk galibiyetini alan Bodrum ekibi, Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmanın ilk periyodunu 24-16, ilk yarısını 49-37, üçüncü periyodunu da 67-57 önde tamamladı. Çağdaş Bodrum'da takıma son transfer olarak katılıp ikinci maçına çıkan pivot Ahmet Düverioğlu 23 sayı, 11 ribaundla oynayıp karşılaşmanın en skoreri oldu.