Çağdaş Bodrum Spor'da Antrenör Ender Arslan ile Yollar Ayrıldı, Kaptan Hakan Yapar Ankaragücü'ne Transfer Oldu

Fırat AKAY / BODRUM,

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda çıktığı 12 maçta 3 galibiyet alarak alt sıralardan kurtulamayan Çağdaş Bodrum Spor'da Antrenör Ender Arslan'la yollar ayrılırken, takım kaptanlarından Hakan Yapar da Ankaragücü'ne transfer oldu. Geçen sezon ortasında göreve geldiği Bodrum temsilcisini Türkiye Basketbol Ligi'nden ilk kez Süper Lig'e taşıyan isim olan Antrenör Ender Arslan'ın vedasıyla ilgili kulüpten, "Teşekkürler Ender Arslan! Takımımızın 2022-23 sezonu TBL şampiyonu olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'ine yükselmesinde büyük katkısı bulunan Baş antrenörümüz Ender Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmaya karar vermiş bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklaması yapıldı.

KAPTAN GİTTİ

Çağdaş Bodrum'da geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'ndeki kariyerinin 8'inci şampiyonluğunu yaşayıp kendisine ait rekor geliştiren uzun forvet Hakan Yapar, takımdan ayrılarak Ankaragücü'nün yolunu tuttu. Hakan için teşekkür mesajı yayınlayan Çağdaş Bodrum yönetimi açıklamada, "Takımımızın 2022-23 sezonu şampiyon kadrosunda yer alan, aynı sezon içinde TBL'nin en iyi yerli oyuncusu seçilen ve bu sezonda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde de takımımıza sayısız katkısı bulunan Hakan Yapar ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Örnek karakteri, centilmenliği ve başarılarıyla Bodrum'un takımına verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.