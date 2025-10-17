Haberler

Çağdaş Atan, Kayserispor'a 12 Milyon TL Ödeyecek

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Çağdaş Atan'ın Kayserispor ile olan sözleşmesini feshetmesi sonucu 12 milyon TL ödemesine karar verdi.

UYUŞMAZLIK Çözüm Kurulu (UÇK) tarafından Zecorner Kayserispor ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Çağdaş Atan'ın sarı-kırmızılı ekibe 12 milyon TL ödemesine karar verildi.

2022-2023 sezonu öncesi Zecorner Kayserispor ile sözleşme imzalayan Çağdaş Atan, görev süresi devam etmesine rağmen 6 Eylül 2023 tarihinde sözleşmesini feshetmişti. Kayserispor'un Türkiye Futbol Federasyonu'na itirazı sonrası dosya Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) taşındı. Kurul, Kayserispor ile Çağdaş Atan arasındaki dosya için kararını verdi. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Çağdaş Atan'ın sarı-kırmızılı kulübe anapara olarak 8 milyon TL, faizin eklenmesiyle birlikte toplam tutar 12 milyon TL ödemesine hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
