Buz Hokeyinde Yeni Sezon Heyecanı Başlıyor

Güncelleme:
Kadınlar Süper Ligi 2025-26 sezonu yarın, Erkekler Süper Ligi'nin yeni sezonu ise 14 Kasım'da başlayacak. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, tüm takımlara başarılar dilerken sporseverleri maça davet etti.

Buz hokeyinde Kadınlar Süper Ligi 2025-26 sezonu yarın, Erkekler Süper Ligi yeni sezonu ise 14 Kasım'da başlayacak.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre, iki ligde de 5'er kulüp mücadele edecek. Normal sezon maçları, Kadınlar Süper Ligi'nde 12 Şubat 2026, Erkekler Süper Ligi'nde de 16 Şubat 2026'da tamamlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Halit Albayrak, yeni bir sezona başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "Kadınlar ve erkekler süper liglerimiz, sporcularımızın azmi ve kulüplerimizin katkısıyla ülkemizde buz hokeyinin gelişimine ivme kazandırıyor. Tüm takımlarımıza sakatlıksız, centilmence ve heyecan dolu bir sezon diliyorum. Sporseverleri bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Liglerde yer alan takımlar şunlar:

Kadınlar: Genç Ankaralılar Spor Kulübü, Yükseliş Spor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Buzadam Spor Kulübü, TED Kocaeli Koleji

Erkekler: İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Yükseliş Spor Kulübü, Zeytinburnu Buz Sporları Kulübü, Buzadam Spor Kulübü, TED Kocaeli Koleji

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
